À la gare de Song Than. Photo: ministère des Transports

Binh Duong (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Duong a demandé aux organes compétentes de préparer les conditions nécessaires pour organiser en septembre prochain un train transportant des marchandises de la gare de Song Than (ville de Di An, province de Bình Dương) à la gare de Dong Dang, en vue de les exporter vers la Chine.

Selon le secrétaire du Comité du Parti de Binh Duong, Nguyen Van Loi, c'est une excellente solution pour renforcer les exportations de marchandises et augmenter les recettes du budget provincial.

Récemment, le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, a travaillé avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways Corporation - VNR) pour discuter du plan visant à renforcer la capacité d'exportation des marchandises via la gare intermodale internationale de Song Than.

La capacité totale de transport intermodal international à la gare de Song Than est actuellement de 1,27 million de tonnes par an, et pourrait atteindre 2,5 millions de tonnes par an d'ici 2025.

Les entreprises peuvent effectuer les formalités douanières directement à la gare de Song Than plutôt que de transporter leurs marchandises vers les ports de Hô Chi Minh-Ville et de Ba Ria-Vung Tau pour les formalités d'import-export, ce qui permet de réduire considérablement les délais et les coûts. -VNA