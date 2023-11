Hanoï (VNA) - Le premier concert symphonique pour les femmes enceintes au Vietnam (BU Concert 2023 : The Beginning) aura lieu dans la soirée du 11 novembre à l'Académie nationale de musique.Selon l’Orchestre Symphonique National du Vietnam (Vietnam National Symphony Orchestra, VNSO ), tous les bénéfices seront reversés à la construction d’écoles pour les enfants des régions montagneuses en 2024.Le programme, conçu et dirigé par le chef d'orchestre japonais Honna Tetsuji, apportera au public de nombreuses symphonies classiques, suscitant et nourrissant des émotions positives, dont « Ouverture Des Noces De Figaro » de Mozart.-VNA