L’agent de renseignement Pham Xuân Ân (gauche) et le professeur Larry Berman. Photo : Archive de Larry Berman

Hanoï (VNA) - Un film sur la vie de l’agent de renseignement Pham Xuân Ân sera réalisé par Charlie Nguyên basé sur le livre Perfect Spy de Larry Berman. Son producteur sera la société BHD.

Le professeur Larry Berman a annoncé que son célèbre livre The Perfect Spy sera transposé en film. Larry Berman a déclaré avoir signé un contrat avec le groupe BHD au Vietnam et que le réalisateur sera Charlie Nguyên. Le professeur, âgé aujourd’hui de 70 ans, sera le consultant créatif pour le film.



''J'ai souhaité que l'histoire de la vie de Pham Xuân Ân soit mise en images. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai signé un contrat avec la société BHD pour adapter mon livre au cinéma. Je suis très heureux que Charlie Nguyên réalise le film. Lui et moi partageons la même vision sur cette histoire. Je pense que Charlie trouvera la meilleure façon de la raconter'', a précisé M. Larry Berman.



"Le délai pour démarrer la production est encore assez long, mais je suis très heureux qu'on me confie le projet", a déclaré Charlie Nguyên.



Cependant, il est encore trop tôt pour ''partager les détails''. ''J’ai lu son livre dès sa sortie aux États-Unis. Je discuterai avec le producteur sur l’adaptation du scénario ainsi que le processus de réalisation du film. Nous aurons certainement besoin de beaucoup de temps pour le faire'', a ajouté-t-il.



C’est en 2001 que Larry Berman a rencontré Pham Xuân Ân pour la première fois, déjà avec l’idée de retracer sa vie dans un livre. Mais M. Ân refusa pendant longtemps. C’est quelques années plus tard, quand il tomba gravement malade que ce dernier donna son approbation. Pham Xuân Ân avait déjà lu le précédent livre de Larry Berman, No peace, No Honor : Nixon, Kissinger and betrayal in Viet Nam (Pas de paix, pas d'honneur : Nixon, Kissinger et la trahison au Vietnam), dont il avait apprécié la vision honnête, juste et objective.



Selon M. Berman, il est vraiment difficile d’écrire sur Pham Xuân Ân, une personne qui a vécu deux vies extrêmement différentes : "Pendant 15 années, M. Ân vivait autour de ses amis américains et des journalistes américains, qui n’ont jamais rien soupçonné ! Après la guerre, quand ils ont découvert sa vérité, beaucoup d’entre eux ont exprimé leur admiration et voulaient toujours être amis avec lui".



M. Berman s'est rendu 18 fois au Vietnam pour collecter des documents pour la première édition du livre en 2007, devenant rapidement l'une des œuvres les plus vendues dans le pays. Pour le rééditer en 2013, il s'est rendu à nouveau de nombreuses fois au Vietnam pour trouver plus de documents. En 2014, un projet télévisé de 30 épisodes sur le maître du renseignement vietnamien avait été proposé mais jusqu’ici n’a pas été réalisé.



Pham Xuân Ân est né en 1927. Il a participé à des activités révolutionnaires depuis le début des années 1950. En 1953, il a été admis au Parti communiste du Vietnam et a reçu la tâche d'espionner. Afin de créer une meilleure couverture pour pénétrer profondément le gouvernement et l'armée de Saigon, en 1957, il a pris la décision d’aller aux États-Unis pour étudier le journalisme. En 1959, Xuân Ân rentra au Vietnam, travailla pour l'agence de presse Reuters puis pour le magazine Time, le New York Herald Tribune des États-Unis. En 2006, il est décédé d’une longue et grave maladie. -CVN/VNA