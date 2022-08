Réunion du comité d'organisation. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Agritechnica Asia Live 2022 - événement international sur la mécanisation synchronisée pour une agriculture durable, aura lieu du 24 au 26 août dans la ville de Can Tho (delta du Mékong).

Selon Nguyen Ngoc He, vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, cet événement, premier du genre à Can Tho, sera une bonne occasion pour les agriculteurs locaux d'assister à l'application pratique de machines et d'équipements pour la production agricole à haut rendement.

Agritechnica Asia Live est un événement international organisé chaque année dans les pays asiatiques pour promouvoir l'agriculture durable grâce à l'application de solutions technologiques avancées et modernes.

Selon le comité d’organisation, à ce jour, 80 entreprises vietnamiennes et étrangères venues d'Allemagne, d'Inde, de République de Corée..., se sont inscrites pour participer à cet événement.

C'est la première fois que le Vietnam accueille Agritechnica Asia Live. L’événement réunira environ 4.000 délégués et visiteurs, vietnamiens comme étrangers. Sont prévus des programmes de présentation de pratiques de production agricoles, de technologies et de machines agricoles, de solutions innovantes et durables pour l'élevage, l'aquaculture, la sylviculture, outre des séminaires scientifiques et thématiques…-VNA