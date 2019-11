Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les "Journées de Moscou à Hanoi" auront lieu du 28 novembre au 1er décembre 2019 à Hanoï, sous les auspices du Comité populaire de Hanoi en collaboration avec les autorités de la capitale russe Moscou .

L’événement comprendra de nombreuses activités diverses et attrayantes telles que: un festival de la culture de la rue dans l'espace pour les piétons autour du lac Hoan Kiem et de ses environs; un spectacle de ballet à l'Opéra de Hanoi; une exposition sur "Le grand poète russe Alexandre Pouchkine" au Centre russe pour la science et la culture à Hanoï; l’exposition intitulée "Moscow Corner" au parc Lénine; un tournoi amical de football au stade de Hang Day...

Dans le cadre de cet événement, se dérouleront la cérémonie de signature du programme de coopération entre les deux villes pour la période 2020-2023; des séminaires d'échange d'expériences entre les agences spécialisées des deux villes, les organisations et les entreprises de Hanoi dans les domaines du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la santé, de l'environnement urbain, de la promotion des investissements et du tourisme...

Les ''Journées de Moscou à Hanoi'' ont pour objectif de renforcer la solidarité, l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, ainsi d’intensifier la coopération et des échanges d’expériences entre les deux villes en matière de promotion de la coopération d’investissement, de commerce, de tourisme, de santé, de tourisme, d’environnement urbain, de bien-être social et de conservation du patrimoine. –VNA