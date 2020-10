Affiche de l'événement. Photo : KBS



Séoul (VNA) - Le 11e salon "Korea Brand & Entertainment - ASEAN 2020" sera organisé en ligne à partir du 2 novembre par la Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), en partenariat avec les ministères sud-coréens de l'Industrie, du Commerce et des Ressources, et de la Culture, des Sports et du Tourisme, et la Korea Creative Content Agency (KOCCA).

D'une durée de deux semaines, cet événement culturel typique de la KOTRA combinera la Hallyu, la culture sud-coréenne du divertissement (musique, séries télé, cinéma, jeux…), avec la promotion de biens de consommation et de services de la République de Corée auprès des pays membres de l'ASEAN (Association des Nations d'Asie du Sud-Est).

Le concert d'ouverture comprendra une performance spéciale utilisant les technologies de réalité augmentée (RA) avec la participation de sept artistes et groupes, tels que Tae-min (membre du boys band SHINee), SUPER JUNIOR-D & E, Ailee, Soyou, Hwang Chi-yeol.

Divers programmes sont également prévus, notamment un programme de promotion des produits sud-coréens en partenariat avec 110 réseaux de distribution en ligne et à l'étranger, un autre de marketing via des influenceurs sur les réseaux sociaux,....

Des artistes sud-coréens devraient promouvoir les biens de consommation de leur pays par vidéo auprès des fans des 10 pays membres de l'ASEAN et transmettre des messages sur l'harmonie et les échanges entre la République de Corée et le bloc régional.

Kwon Pyung-oh, PDG de la KOTRA, a déclaré que la Hallyu était devenue un nouveau moteur de la croissance de l'économie sud-coréenne, ajoutant que ce salon contribuerait à promouvoir la prééminence des biens de consommation sud-coréens auprès des pays de l'ASEAN. -VNA