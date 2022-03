Conférence de presse sur le Forum national des politiques pour les jeunes 2022. Photo: Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh

Hanoï (VNA) - Le Forum national des politiques pour les jeunes 2022, ayant pour thème "Formation professionnelle pour les jeunes", aura lieu le 30 mars à la Maison de l’Assemblée nationale (AN) à Hanoï.

L'événement vise à contribuer à sensibiliser les jeunes et la société aux politiques en matière de formation professionnelle, ainsi qu'à fournir une plate-forme permettant aux jeunes de partager leurs aspirations et recommandations avec les organes publics en matière de formation professionnelle.

Le forum devrait réunir des représentants du gouvernement, de commissions de l'AN, de ministères et agences de niveau central, de villes et provinces ; de jeunes députés, d'experts, scientifiques et représentants d'entreprises, d'institutions de formation professionnelle, d'organisations internationales et d'associations, ainsi que des jeunes exemplaires venus de diverses localités du pays. -VNA