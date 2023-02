Hanoï (VNA) - Le Festival du tourisme de Hanoï 2023, dont le thème est « Connecter le patrimoine pour le développement du tourisme », se déroulera du 24 au 26 mars dans la zone piétonne autour du lac de Hoan Kiêm (Épée restituée).

Zone piétonne autour du lac de Hoan Kiêm (Épée restituée). Photo : VNA



Selon le comité organisateur, l'événement comprendra diverses activités spéciales, dont un programme artistique, des démonstrations de techniques de préparation des aliments et des activités de divertissement.

Le Festival favorisera un espace commun pour les kiosques d'autres provinces et villes, les kiosques touristiques, les espaces alimentaires et les villages d'artisans. La zone des agences de voyage comprenant 60 pavillons présentera les produits touristiques de Hanoï et ceux produits en partenariat avec d'autres provinces et villes du pays. Le bloc de kiosques des compagnies du tourisme internationales fournira aux visiteurs des informations sur les destinations touristiques d'autres pays afin de promouvoir les activités bilatérales.



Le Festival comprendra également une exposition de belles photos touristiques et une enquête pour découvrir de nouveaux produits touristiques uniques à Hanoï.



Cet événement vise à stimuler les activités d'échange culturel et à honorer le patrimoine culturel et à promouvoir l'image, le patrimoine culturel, les habitants de Hanoï et d'autres localités du Vietnam.- VNA