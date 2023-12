La province de Cà Mau est réputée pour ses crevettes. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le Festival des crevettes de Cà Mau aura lieu du 10 au 13 décembre à la place Phan Ngoc Hiên, dans la ville de Cà Mau, avec différentes activités mettant en lumière ce crustacé vedette de la région.



Cà Mau est la province du bassin versant du delta du Mékong, possédant la plus grande zone humide du pays, avec plus de 300.000 ha d'étangs. Les crevettes constituent la principale source de revenus de ses habitants, apportant une contribution significative à l'économie provinciale et de l'ensemble du pays.

Selon les statistiques de la province, en 2023, Cà Mau a produit plus de 200.000 tonnes de crevettes, représentant près de 40% de la production nationale de crevettes, et a exporté plus de 1,5 milliard d'USD, équivalant à près de 30% de la valeur des exportations de fruits de mer du pays.

Afin de souligner le rôle important de cette filière et de contribuer à la promotion de la marque de crevettes de Cà Mau, à l'amélioration de la valeur ajoutée des produits, ainsi qu’aux échanges, à la coopération et à la connectivité entre les entreprises, les agriculteurs, les scientifiques, les gestionnaires et les consommateurs, le Comité populaire provincial organisera cet événement ainsi que l'exposition des produits OCOP du delta du Mékong et le Forum de connexion des produits OCOP 2023.

Pour promouvoir le commerce

Ce festival, organisé par le Service provincial de l'agriculture et du développement rural en collaboration avec d'autres services compétents provinciaux, est placé sous le thème "Festival des crevettes de Cà Mau – Fier de la marque vietnamienne".

Au programme, diverses activités seront dédiées à la promotion des crevettes telles que des forums, des séminaires, des espaces d'exposition, permettant de relier les produits OCOP de la province de Cà Mau à ceux des provinces, villes et régions à travers le pays. Des activités culturelles et artistiques sont également prévues lors des cérémonies d'ouverture et de clôture du festival, ainsi que des concours culinaires de plats à base de crevettes.

Selon le comité d'organisation, l'événement devrait accueillir plus de 400 stands, mettant en avant de nombreux produits tels que les crevettes tigrées, les homards, les crevettes séchées, les crevettes aigres, ainsi que des produits OCOP provenant d'autres régions, tels que le café, le thé, le miel, le nuoc mam (saumure de poisson), la galette de riz, la compote et la confiserie.

L'événement vise à attirer environ 10.000 participants, parmi lesquels de nombreux délégués internationaux, importateurs, investisseurs, distributeurs, scientifiques, experts, agences de presse et médias.

Le festival des crevettes de Cà Mau revêt une importance particulière pour l'industrie des fruits de mer, contribuant non seulement à sensibiliser et à motiver la population de Cà Mau à développer cette industrie de manière durable, mais aussi à promouvoir l'image, la marque, la qualité et le potentiel des crevettes de Cà Mau sur les marchés nationaux et internationaux. -CVN/VNA