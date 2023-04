Les fleurs d’orchidées font partie des produits phares de l’agriculture urbaine de Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Festival des orchidées de Hô Chi Minh-Ville, 2e édition de ce genre, se déroulera du 28 avril au 2 mai au parc Tao Dàn, dans le 1er arrondissement, sous le thème "Riche en odeurs et saveurs".

Selon le Service municipal de l'agriculture et du développement rural, le Festival des orchidées cette année regroupe des jardiniers, des cultivateurs, des fermiers, des représentants des coopératives, et des entreprises produisant et commercialisant des orchidées ornementales dans la ville et, représentants des provinces actives dans la production de ces plantes telles que Lâm Dông, Dak Lak, Tiên Giang, Dông Thap et Bên Tre.

Les orchidées font partie des cultures à haute valeur économique, adaptées au développement de l'agriculture urbaine, répondant aux besoins des populations. Au fil des ans, la mégapole du Sud a mis l'accent sur le développement à long terme de la production d'orchidées, pour répondre à la demande nationale et à l’exportation. De plus ils sont considérés comme des produits d'écotourisme et de tourisme expérientiel destinés à promouvoir l'image de l'agriculture et du tourisme dans la ville.

Pour promouvoir le tourisme de la ville

Selon ledit service, cet événement, tenu du 30 avril (Journée de la libération du Sud) au 1ermai (Journée internationale des travailleurs), devrait attirer un grand nombre de visiteurs. C'est aussi l'occasion pour la ville de promouvoir le tourisme et de mettre à l'honneur les orchidées, principal produit de l’agriculture urbaine.

De plus, le Festival de l'orchidée est aussi l’occasion pour les artisans et jardiniers, d'échanger leurs expériences dans l'art de planter et d'hybrider des fleurs et des plantes ornementales ainsi que l'art de concevoir de petits jardins paysagers pour les zones urbaines.

La quintessence du festival de cette année sera le chemin de fleurs nommées "Des fleurs merveilleuses parfumées et colorées" et "Style coloré" avec une cascade d'orchidées géantes.

Outre le thème principal destiné aux orchidées et aux fleurs ornementales, le comité d'organisation a également réservé un espace pour les stands présentant les produits OCOP (One commune One product), les produits vedettes de Hô Chi Minh-Ville, et les produits des villages artisanaux locaux destinés à la promotion des produits agricoles régionaux. -CVN/VNA