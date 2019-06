Le 21e Festival du film du Vietnam sera tenu à Ba Ria-Vung Tau.



Hanoï, 19 juin (VNA) – Le 21ème festival du cinéma vietnamien se déroulera du 21 au 27 novembre prochain dans la province côtière méridionale de Ba Ria-Vung Tau. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme propose un large éventail d'activités.



Les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival seront retransmises en direct sur les chaînes de télévision nationales et provinciales.



Dans le cadre du festival, des ateliers sur l’amélioration de l’œuvre cinématographique vietnamienne dans le cadre de l’intégration internationale et des lieux de tournage au Vietnam seront organisés, ainsi que des échanges entre acteurs, actrices et leurs fans.



Parmi les autres événements figurent des semaines de cinéma à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville, ainsi qu'une exposition sur la mer et les îles.



Il est à noter que les cinémas locaux offriront des projections gratuites de nouveaux films vietnamiens pendant le festival.



Lors de la cérémonie de clôture, le 27 novembre, le comité d'organisation remettra les prix de lotus d’or et d’argent aux meilleurs films de plusieurs catégories, ainsi que les prix aux réalisateurs, scénaristes, acteurs et actrices les plus remarquables.



Le festival devrait réunir 1.600 invités.



Le 20ème festival du film du Vietnam s'est tenu l'an dernier dans la ville centrale de Da Nang, avec la participation de 77 films. Le film «Em Chua 18» (Je n'ai pas encore 18 ans) du réalisateur Le Thanh Son a remporté le prix du lotus d'or du meilleur long métrage.-VNA