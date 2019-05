Hanoi, 29 mai (VNA) - Le 15e Festival des fruits du Sud aura lieu du 1er juin au 31 août au parc d’attraction de Suôi Tiên, dans la mégapole du Sud. Il s’agit d’un des événements les plus importants pour promouvoir et valoriser les multiples types de fruits méridionaux.







Conférence de presse sur le 15e Festival des fruits du Sud, tenue au parc d’attraction de Suôi Tiên.





Le 15e Festival des fruits du Sud est organisé par le Service municipal du tourisme, en coopération avec la société par actions de tourisme culturel Suôi Tiên, le Service municipal de l’agriculture et du développement rural, celui de l’industrie et du commerce et d’autres organismes concernés, et ce sous l’égide du Comité populaire de la ville.



Des activités très diversifiées



Selon le comité d’organisation, cette manifestation culturelle, touristique et commerciale est organisée annuellement pour présenter aux visiteurs l’abondance des fruits cultivés dans le Sud, et aussi honorer les réalisations de la filière agricole locale mais aussi nationale.



"Les fruits qui seront exposés et vendus à ce festival seront strictement contrôlés en termes de sécurité alimentaire, de traçabilité, de manière à garantir une qualité optimale, a insisté Nguyên Thi Anh Hoa, directrice adjointe du Service municipal du tourisme lors de la conférence de presse tenue le 28 mai à Hô Chi Minh-Ville. Cette année, le comité d’organisation a aussi décidé de remplacer tous les contenants en plastique par des matériaux non nocif pour l’environnement".



Cet événement sera accompagné de nombreuses activités comme scènes de production et d’activités des habitants méridionaux... qui seront diffusés en direct sur la télévision HTV9 le 1er juin, au cours de la cérémonie d’ouverture.



"Un concours de sélection des meilleurs fruits du Sud regroupera 750 fruits. Pour ceux qui seront qualifiés en finale, les services compétents signeront des contrats de vente avec les producteurs concernés", a annoncé Truong Minh Hâu, directeur adjoint du Centre de promotion pour le tourisme de la Ville.



Ce n’est pas tout! Un défilé de fruits de taille hors norme est aussi prévu pour faire comprendre aux visiteurs la richesse et la fertilité des terres du Sud. Et les 4 et 5 juin, les visiteurs auront la chance d’admirer des œuvres réalisées en fruits en vue de l’établissement de records.



Des villages de métiers traditionnels seront aussi mis en valeur comme dessin sur vitrail, produits à base de bambou, brocart, laque, entre autres, en plus d’un espace d’exposition de centaines de produits dérivés du cocotier.



Tarifs réduits pour nombre de produits et services



Le 1er juin, dans le cadre de la Journée internationale des enfants, ceux-ci pourront pénétrer dans le parc gratuitement, et bénéficier de réductions sur maintes activités de distraction. En outre, selon le comité d’organisation, les visiteurs pourront acheter des fruits sur un marché flottant reconstitué comprenant une cinquantaine de barques, et ce avec des tarifs réduits de 20 à 50%.



"En 2018, plus de mille tonnes de fruits ont été vendues lors de la 14e édition. Les plus recherchés étaient ramboutans, durians, prunes, pamplemousses entre autres", a informé Huynh Dông Tuân, représentant de la direction du parc Suôi Tiên. Cette manifestation avait attiré 350.000 visiteurs pendant les 17 jours du festival et 1,6 million au total pendant les trois mois d’été, selon le comité d’organisation. - CVN/VNA