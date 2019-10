Photo : internet

Hanoï (VNA) - La Semaine de l’architecture verte du Vietnam 2019 (Vietnam Green Building Week) aura lieu du 23 au 27 septembre à Hanoï.

Cet événement répondra à la World Green Building Week (WBGW), une semaine d'action pour promouvoir la construction durable. Il sera organisé par l’Institut vietnamien pour les recherches et le développement urbain vert, la Revue Architecture de l’Association vietnamienne des architectes, la Société financière internationale (IFC) relevant de la Banque mondiale et le projet « Promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et résidentiels de grande hauteur au Vietnam » (EECB) du PNUD.

Dans le cadre de cette semaine, sont prévues diverses activités pour promouvoir le rôle des ouvrages verts, de l’architecture verte, ainsi que des matériaux, technologies et solutions respectueux de l’environnement. Parmi ces activités figureront une cérémonie de remise des prix Architecture verte pour étudiants, des séminaires sur les buildings verts, les solutions et technologies vertes.

Ces activités contribueront à accélérer la construction verte dans le but de contribuer de manière efficace à la lutte contre les changements climatiques auxquels le Vietnam doit faire face.-VNA