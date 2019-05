Hanoï (VNA) - L’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France, l’ambassade de France au Vietnam et l'Union des anciens étudiants vietnamiens en France viennent de lancer la 2e édition du tournoi de football d'amitié France - Vietnam.



Seize équipes venant de l'ambassade de France au Vietnam, de l'Association d’amitié et de coopération Vietnam - France (AACVF), de l'Union des anciens étudiants vietnamiens en France (UAVF), des établissements, organisations et entreprises français vont se réunir samedi 8 juin au stade du Centre de formation des jeunes footballeurs vietnamiens (PVF), au 1 avenue Lê Quang Dao, de l'arrondissement de Nam Tu Liêm, au sud de Hanoï.



Après la phase d'inscription, le tirage des poules sera organisé vendredi 31 mai. Ces 16 équipes seront divisées en 4 poules. Les deux équipes gagnantes de chaque poule se procéderont en quart de finales. Les matchs seront organisés à 7, conformément au règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de la Fédération vietnamienne de football (VFF).



En écho de la Coupe du monde féminine de football 2019 qui sera prochainement organisée du 7 juin au 7 juillet en France, un match de football des équipes féminines sera également mis en place lors du tournoi de football d'amitié France - Vietnam.



La première édition de 2017 de ce tournoi a été remportée par de l'équipe des anciens étudiants vietnamiens en France, KT78. -CVN/VNA