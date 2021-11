Photo d'illustration: Online Friday

Hanoï (VNA) - L'édition de 2021 de "Online Friday" (Vendredi en ligne), la plus grande journée de shopping en ligne au Vietnam, aura lieu le 3 décembre, a annoncé le ministère de l'Industrie et du Commerce.

De plus, la Semaine des achats en ligne se déroulera du 27 novembre au 5 décembre 2021 dans le cadre de l'événement.

Pour de plus amples informations sur les promotions des entreprises participant au programme et faire des achats, veuillez visiter le site Web : https://onlinefriday.vn et l'application Online Friday sur les systèmes d'exploitation sur les smartphones.

Online Friday a été organisé pour la première fois en 2014 sous la direction du ministère de l'Industrie et du Commerce. Depuis lors, le revenu total des entreprises participantes n'a cessé d'augmenter, signe clair de l'accroissement des achats en ligne effectués par les consommateurs vietnamiens. -VNA