Une foire de produits chinois au Vietnam. Photo: internet



Hanoi (VNA) – Environ 260 entreprises vietnamiennes et chinoises se réuniront pour la foire d’import-export de la province chinoise de Guangdong prévue du 28 au 30 août à Hanoi.

Il s’agira de la première fois qu'un tel événement commercial visant à créer des opportunités d'importation et d'exportation entre les entreprises du Guangdong, de Hong Kong, de Macao (Chine) et du Vietnam est organisé, dans le but de mettre en place une coopération globale pour promouvoir le potentiel économique du Guangdong, de Hong Kong, de Macao (Chine) et du Vietnam à un niveau supérieur.

À l'heure actuelle, le marché de la province du Guangdong est particulièrement favorisé par les produits agricoles vietnamiens tels que le riz, le café, les fruits ...

Par conséquent, l'une des activités exceptionnelles de cette foire est le programme de connexion d’exportations entre acheteurs venus de Guangdong, Hong Kong et Macao (Chine) et exportateurs vietnamiens des produits de base: riz, café, caoutchouc, accessoires de vêtement, fil de coton, artisanat, appareils de cuisine, matériel électrique.

Des entreprises vietnamiennes peuvent également rencontrer directement les producteurs et discuter de la coopération sur dans les domaines comme les machines, l'équipement électrique et électronique, les produits et accessoires technologiques, les articles de ménage….

Un forum sur la coopération en matière de commerce et d'investissement, qui réunira plus de 200 invités, entrepreneurs et gestionnaires, est prévu lors de cette foire.

Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes, en 2018, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint 106,7 milliards de dollars, en hausse annuelle de 13,5%. Au cours des six premiers mois de 2019, le commerce bilatéral s’est chiffré à 52,36 milliards de dollars, en hausse annuelle de 11,8%.

La Chine reste toujours le principal partenaire commercial, le principal marché d’importation et le deuxième plus grand débouché du Vietnam.

Actuellement, 110 entreprises de la province du Guangdong investissent au Vietnam, ce chiffre devrait continuer à augmenter. Dans le domaine économique, le Guangdong est devenu en 2018 la région chinoise à avoir un important chiffre d’affaires avec le Vietnam, représentant un quart du total des échanges commerciaux entre les deux pays, atteignant plus de 37 milliards de dollars, en hausse annuelle de 34,2%.

Le Guangdong a mis en œuvre de nombreux projets d'investissement au Vietnam, notamment le parc industriel An Duong, ville portuaire de Hai Phong. -VNA