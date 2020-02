La coureuse Nguyên Thi Thât, N°1 du Vietnam, participera à la course internationale de cyclisme féminin de Binh Duong 2020. Photo: news.zing.vn

Hanoï (VNA) - La course internationale de cyclisme féminin de Binh Duong 2020, ou Coupe Biwase, aura lieu du 28 février au 8 mars dans la province de Binh Duong (Sud), a-t-on appris du Département général de l’éducation physique et des sports.

Cette 10e édition de la course réunira des cyclistes issues d’équipes vietnamiennes, japonaises, thailandaises, kazakhes, malaisiennes…

L’événement sera un tournoi difficile, avec un itinéraire composé de collines escarpées telles que Bao Lôc, Prenn, Cu Hin et Vinh Hy.



Les coureuses effectueront dix étapes totalisant plus de 1.000 km pour remporter les titres du maillot rouge (reine de l'escalade), vert (sprint), blanc (meilleure coureuse de moins de 20 ans), rose (reine de beauté), jaune (champion) individu et par équipe.

Il s’agit de la compétition la plus prestigieuse du cyclisme féminin du Vietnam, contribuant à améliorer la compétence et enrichir les expériences professionnelles des coureuses. Plus particulièrement, Nguyên Thi Thât, N°1 du Vietnam, devra saisir cette occasion pour gagner des points supplémentaires pour se qualifier pour les JO de Tokyo 2020. -VNA