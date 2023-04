Les taxis électriques sous la marque Green Taxi SM seront lancés le 14 avril à Hanoï. Photo: VinFast

Hanoï (VNA) - La compagnie par actions Green and Smart Mobility (GSM) a annoncé samedi 8 avril le lancement officiel d'un service de taxi électrique sous la marque Green Taxi SM à partir du 14 avril à Hanoï.

Au début du mois de mars, le propriétaire de Vingroup, Pham Nhât Vuong, a annoncé la création de la compagnie par actions Green and Smart Mobility (GSM). Le 8 avril, GSM a annoncé qu'il lancerait officiellement, à partir du 14 avril, un service de taxis électriques sous la marque Green Taxi SM à Hanoï.

Les tarifs du service GreenCar pour les différentes voitures électriques (VF 5 Plus ou VF e 34) varient entre 14.000 et 15.500 dôngs/km pour les 24 km suivants après le premier kilomètre à 20.000 dôngs. À partir du 26e km, le tarif est de 12.000 dôngs/km ou de 12.500 dôngs/km. Le prix du service LuxuryCar est fixé à 21.000 dôngs/km pour l'ensemble du trajet. Par rapport aux compagnies de taxi traditionnelles, les tarifs de GreenCar se situent dans le segment moyen sans différence significative par rapport aux autres marques.

GSM a déclaré que le service GreenCar avait une identité visuelle proéminente, avec des voitures de couleur bleu cyan - une combinaison de vert et de bleu. Les voitures haut de gamme VF 8 conservent leur couleur de peinture d'origine. L'équipe de chauffeurs est rigoureusement sélectionnée et capable de bien communiquer en anglais. Le service LuxuryCar s'adresse aux clients qui apprécient la confidentialité et souhaitent profiter de services haut de gamme.

GSM a également annoncé que le service Green Taxi SM serait présent dans l'ensemble du système des centres commerciaux de Vincom et des lieux publics à Hanoï pour desservir un grand nombre de clients. Dans un avenir proche, SM Green Taxi ajoutera à la flotte GreenCar les voitures de catégorie VF 5 Plus après la livraison de ces véhicules par VinFast.

Réservation en ligne

Selon le directeur de la compagnie, Nguyên Van Thanh, SM Green Taxi devrait commencer à opérer officiellement à Hanoï en avril et couvrir cinq grandes provinces/villes cette année.

Le 21 mars, GSM a signé un accord d'investissement et de coopération avec Be Group, qui propose un service de réservation de taxis en ligne. En conséquence, Be Group recevra un investissement direct de GSM pour devenir une plate-forme de consommation multi-services, et fournir le service de transport écologique numéro un au Vietnam. Via des partenaires financiers, GSM accompagnera les chauffeurs de Be Group dans leur transition des voitures à essence vers les voitures électriques.

Dans la première phase, Be Group et GSM se coordonneront avec la banque VPBank pour offrir des conditions préférentielles exclusives aux conducteurs de Be Group. Ainsi, ils pourront louer ou acheter des voitures et des motos électriques VinFast via GSM à un prix abordable.

Be Group coopérera également pour partager la plateforme de covoiturage avec un partenaire GSM. Ainsi, les clients qui réservent des taxis sur la plate-forme de Be Group ont la possibilité de bénéficier de services de taxi électrique GSM, en plus des services BeCar et BeTaxi.

En plus des deux modes de fonctionnement mentionnés ci-dessus, GSM propose également des services de location de véhicules électriques sans conducteur à des entreprises tierces de transport. Trois voitures électriques sont disponibles pour les clients, à savoir la VinFast VF e34, la VinFast VF5 et la VinFast VF8 Eco, avec des prix de location allant de 9,5 à 20 millions de dôngs par mois. -CVN/VNA