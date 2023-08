La 4e Semaine de la culture et des sports des groupes ethniques dans le nord-est de la province de Quang Ninh contribuera à renforcer la solidarité et la compréhension entre les groupes ethniques dans le nord-est en particulier, et de la province de Quang Ninh en général. Photo: dangcongsan.vn



Quang Ninh (VNA) – « La 4e Semaine de la culture et des sports des groupes ethniques dans le nord-est de la province de Quang Ninh en 2023 » se tiendra du 19 au 27 août.



Selon Pham Van Hoai, vice-président du Comité populaire du district de Tien Yen, il s'agira d'une activité pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la province de Quang Ninh (1963 - 2023), et le 75e anniversaire de la création de la première cellule du Parti du district de Tien Yen (1948 - 2023). La Semaine sera ainsi placée sous le thème « Tien Yen – convergence des couleurs des groupes ethniques dans le nord-est de Quang Ninh.



Certaines activités seront organisées dans des communes où vivent un grand nombre de personnes issues de minorités ethniques. Plus précisément, un concours de sports des groupes ethniques sera organisé par le Service provincial de la Culture et des Sports au Centre culturel ethnique de San Chi, commune de Dai Duc. Une foire des produits dans le cadre du programme « One Commune, One Product » (OCOP – A chaque commune son produit), est prévue dans le bourg de Tien Yen. Et une course de pirogues se déroulera dans la commune de Tien Lang, district de Tien Yen…



L’un des préludes à la 4e Semaine de la culture et des sports des groupes ethniques dans le nord-est de la province de Quang Ninh a été la cérémonie marquant le 6e anniversaire de la création de la rue piétonne de Tien Yen, le 5 août dans le bourg de Tien Yen. Plusieurs activités, dont un festival gastronomique, un spectacle de rue, ont été organisées à cette occasion.



La 4e Semaine de la culture et des sports des groupes ethniques dans le nord-est de la province de Quang Ninh verra également la participation de localités d’autres provinces telles que Lang Son et Bac Giang.



Selon Pham Van Hoai, pour la première fois, le district de Tien Yen a créé trois codes QR contenant des informations sur la Semaine de la culture et des sports des groupes ethniques dans le nord-est de la province de Quang Ninh, des informations sur le tourisme à Tien Yen et des hôtels, des restaurants...



La 4e Semaine de la culture et des sports des groupes ethniques dans le nord-est de la province de Quang Ninh contribuera à renforcer la solidarité et la compréhension entre les groupes ethniques dans le nord-est en particulier, et de la province de Quang Ninh en général. Depuis seront lancés des produits touristiques uniques à la région du nord-est de Quang Ninh, aidant à promouvoir le développement du tourisme et des services et à réaliser avec succès l'objectif de faire de Tien Yen un centre riche en identités ethniques au nord-est de la province de Quang Ninh.



Tien Yen est un district situé au nord de la province de Quang Ninh, à plus de 90 km des villes de Ha Long et de Mong Cai, à 255 km de la capitale Hanoï. Le district comprend le bourg de Tien Yen et 10 communes, avec une superficie d'environ 651 km2. La permanence du Comité provincial du Parti de Quang Ninh estime que Tien Yen dispose de plusieurs conditions favorables en matière de transport. Le district de Tien Yen sera la plaque tournante du trafic de la région nord-est de la province de Quang Ninh.-VNA