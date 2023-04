Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 4e Conférence mondiale du programme " Systèmes alimentaires durables » aura lieu à Hanoï du 24 au 28 avril, avec la participation de plus de 200 délégués étrangers des pays et des organisations membres de ces systèmes, a annoncé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR).L'événement examinera les principaux obstacles liés à la transformation du système alimentaire, discutera des solutions et proposera des recommandations concrètes sur le modèle et l'architecture mondiaux des systèmes alimentaires, les politiques et la gouvernance nationales et locales, les modèles de production et de consommation et les méthodes de mise en œuvre.En plus, l’événement présentera également de bons modèles et des initiatives exemplaires concernant la mise en œuvre de plans nationaux de transformation des systèmes alimentaires aux niveaux national et local, et des initiatives du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS).La première édition de cet événement a eu lieu en juin 2017 en Afrique du Sud, la deuxième en février 2019 au Costa Rica et la troisième tenue en ligne en novembre - décembre 2020.Le programme « Systèmes alimentaires durables » est un programme de partenariat mondial visant à accélérer le processus de transformation des systèmes alimentaires vers la durabilité en renforçant les capacités, en créant des synergies et en renforçant la coopération entre les partenaires à tous les niveaux.Le programme a été lancé en octobre 2015 par la Suisse, le Costa Rica et le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam, avec le soutien du Comité consultatif multipartite (MAC) composé de 20 membres de différents groupes de parties prenantes. Depuis 2021, le MADR est membre représentant de l'Asie au sein du MAC.-VNA