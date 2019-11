Lors de la conférence de presse. Photo: baodansinh.vn Lors de la conférence de presse. Photo: baodansinh.vn

Hanoï (VNA) – La 3e exposition internationale Russie - Vietnam (Expo Russia - Vietnam 2019) et le Forum de promotion du commerce et des investissements Vietnam - Russie seront organisés du 14 au 16 novembre à Hanoï.

Ces événement s'inscrivent dans le cadre de l’Année croisée Vietnam-Russie.

Cette information a été annoncée par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) lors d’une conférence de presse tenue le 12 novembre à Hanoï.

Expo Russia - Vietnam 2019 réunira des entreprises de 22 villes et provinces vietnamiennes et 200 entreprises venues de la Russie.

Sont également prévus des tables-rondes sur la construction, l’énergie et l’agriculture.

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ont fortement augmenté. Le Vietnam est actuellement le seul partenaire stratégique de Russie au sein de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et le 23e plus grand partenaire commercial de la Russie. Les deux pays célébreront le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2020.

Le pays de l'Asie du Sud-Est possède plus de 20 projets en Russie cumulant près de 3 milliards de dollars. La valeur des exportations du Vietnam vers le marché russe en 2018 a atteint 3,5 milliards de dollars, tandis que la Russie a expédié l'année dernière 2,5 milliards de dollars deses produits vers le Vietnam. -VNA