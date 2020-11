La 3è exposition de peinture graphique des pays de l'ASEAN - Vietnam 2020 aura lieu du 6 au 25 novembre au Centre Vincom pour l'art contemporain (VCCA), à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 3è exposition de peinture graphique des pays de l'ASEAN - Vietnam 2020 aura lieu du 6 au 25 novembre au Centre Vincom pour l'art contemporain (VCCA), à Hanoï.

Il s’agit d’une activité artistique visant à renforcer la compréhension et la solidarité dans l'ASEAN, et d’une occasion pour les artistes vietnamiens et les artistes des pays membres de l'ASEAN d'échanger et de présenter de nouvelles réalisations dans la création d'art graphique dans la région.

L’événement créera ainsi une opportunité pour le public vietnamien et les amis internationaux de profiter des œuvres graphiques d'artistes contemporains de la région.

L'exposition présentera 117 œuvres de 84 auteurs de dix pays membres de l'ASEAN, riches en contenus et en sujets, et diversifiées dans les formes. -VNA