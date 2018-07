Photo: tapchicongthuong



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La foire des produits et de l’alimentation japonais 2018 (Japan Products & Food Fair in Vietnam - JPFF) aura lieu les 28 et 29 juillet dans le 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.



Il s’agit de la première fois qu'un tel événement sera organisé dans la mégapole. Ce sera aussi l’une des activités marquant le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.



Cette foire sera l’occasion pour les entreprises japonaises de présenter leurs produits sur le marché vietnamien, tout en contribuant à promouvoir les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays.



Les visiteurs vietnamiens auront également la possibilité d'acheter à des prix raisonnables une large gamme de produits japonais de haute qualité, allant des aliments aux cosmétiques en passant par les produits de la mode et les services de santé.



Selon Mme Seika Asahina, organisatrice en chef de la JPFF, l’évènement comprendra une cinquantaine de stands d'entreprises japonaises et d’agents d’entreprises japonaises au Vietnam. Les produits présentés seront tous d'origine japonaise ou produits au Japon, ou à l'étranger sous la direction d'entreprises japonaises ou de leurs agents officiels. -CPV/VNA