Le documentaire Les Rivières. Photo : IciVietnam/CVN



Hanoï (VNA) - Ici Vietnam Festival est un événement parisien unique mettant en lumière la création d’auteurs d’origine vietnamienne, les 24 et 25 octobre au cinéma Grand Action, 5 rue des Écoles, Paris 5e.



Au programme de l'événement Ici Vietnam Festival, malgré le contexte particulier de la pandémie de coronavirus, l’équipe du festival réserve de jolies surprises aux spectateurs pour les deux séances : le 24 octobre à 16h00 avec la projection de 4 courts-métrages et le 25 octobre à la même heure pour la découverte du film Les Rivières.



Parmi les courts-métrages, entre autres, le diplôme d’Edison de Pham Hoàng Minh Thy (2019/21min/Fiction/Vietnam) raconte qu’au village, chaque enfant naît avec un arbre sur la tête, à l'exception de Minh, qui, à 10 ans, n'a toujours pas d'arbre. Dans ce village, lorsqu'un jeune atteint 18 ans, il doit couper son arbre et le planter dans le sol le jour de la remise des diplômes, afin de devenir officiellement adulte. Cinéaste autodidacte, Pham Hoàng Minh Thy, a commencé à faire des films à l'âge de 20 ans et travaille maintenant en tant que cinéaste indépendante. Son premier court-métrage Le Diplôme d'Edison a été sélectionné au Festival international du film de Singapour en 2019. Minh Thy a remporté un prix de la CJ Cultural Foundation pour son court-métrage Live In Cloud-Cuckoo Land, coréalisé avec Vu Minh Nghia et sélectionné au Festival du film de Venise 2020.



Puis the Nodey process des jeunes réalisateurs, Maël Lê-Hurand et Francis Cuter et de l’auteur Pierre Tâm Anh Lê Khac, est le premier volet d’une série documentaire qui suit Nodey, compositeur musical hip-hop franco-vietnamien, pendant la création de son premier album solo.



La réalisatrice Mai Hua livre quant-à-elle dans son premier documentaire, Les Rivières, un témoignage bouleversant sur la constellation familiale féminine qui est la sienne, entre France et Vietnam. Ce film extrêmement intime a été réalisé durant six années.



Pendant ces deux jours, les spectateurs vont pouvoir rencontrer les réalisateurs lors de débats. L’émotion, la poésie, la musique seront au rendez-vous. Venez nombreux et nombreuses pour échanger, partager, découvrir et voyager avec Ici Vietnam Festival !-CVN/VNA