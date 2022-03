Hanoi, 10 mars (VNA) - Le premier secrétaire du comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh aura le 25 mars, un dialogue avec des jeunes vivant dans le pays et à l’étranger.

Le premier secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh Nguyễn Anh Tuấn. Photo : VNA

L’événement aura lieu en ligne, reliant les antennes de l’Union des 63 provinces et grandes villes du pays et 21 organisations de jeunes à l’étranger.



Au menu des discussions: le rôle et les missions des organes de l’union dans la promotion de l’aspiration des jeunes, la participation de l’Union aux activités visant à relancer l’économie dans la période post-Covid...

Le dialogue vise à créer les conditions permettant aux jeunes et aux adolescents d'exprimer leurs aspirations, d'apporter des idées, des réflexions et des initiatives au travail de la jeunesse et au mouvement des jeunes.

C'est aussi l'occasion pour l'Union de la jeunesse de saisir des informations et de partager avec les membres de l'Union de la jeunesse et les jeunes du pays et de l'étranger sur les orientations, et les politiques du Parti et de l'État, les programmes et activités de l'Union, l'association et l'orientation des activités pour les membres de l'Union et les jeunes vietnamiens.

Il s'agit d'une activité annuelle du Comité central de l'Union de la jeunesse à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de l'Union le 26 mars. - VNA