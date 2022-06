Protection des oiseaux sauvages et migrateurs.

Ben Tre (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la province de Ben Tre (Sud) Nguyen Minh Canh vient de publier une note officielle demandant aux agences, unités et localités concernées de se conformer à la directive N°4/CT-TTg du Premier ministre sur une "série de tâches et de solutions urgentes pour conserver les oiseaux sauvages et migrateurs au Vietnam" dans sa localité.

En vertu de ce document, les agences et les provinces sont responsables du respect des décrets relatifs et de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Le Service provincial des ressources naturelles et de l'environnement assume la responsabilité de coordonner avec les secteurs et localités impliqués dans l'appui ainsi que la supervision des tâches assignées aux unités.

Parallèlement, le Service de l'agriculture et du développement rural est chargé d'intensifier la lutte contre la chasse illégale et la contrebande d'oiseaux sauvages ; la surveillance et la détection des épidémies originaires de ceux-ci et des épidémies migratoires qui risquent de se propager et d'affecter la santé humaine, du bétail et de la volaille ; et la protection et le développement durable des zones humides côtières et des forêts de mangrove.

Selon les autorités locales, un total de 219 espèces d'oiseaux sont recensées à Ben Tre, dont 21 incluses dans le Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 2021 ; 12 dans le Livre rouge du Vietnam 2007 ; 27 dans le décret N°84/2021/NĐ-CP du gouvernement sur la gestion des plantes et animaux forestiers en danger d'extinction. -VNA