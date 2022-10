Lors de la conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province de Ben Tre (Sud) ont co-organisé le 19 octobre une conférence sous forme hybrique sur la promotion des produits agricoles et aquatiques de la province de Ben Tre sur les marchés islamiques.

La conférence a attiré la participation de plus de 250 délégués dont des ambassadeurs, des conseillers commerciaux, des représentants des ambassades musulmanes à Hanoï, des ambassadeurs et conseillers commerciaux du Vietnam dans la région, des chefs de Services, de branches, d'entreprises spécialisées dans le commerce des produits agricoles et aquatiques de Ben Tre, des grandes chaînes de supermarchés dans de nombreux marchés musulmans…

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé que son ministère et les missions de représentation vietnamiennes à l'étranger continueraient d'accompagner la province de Ben Tre, ainsi que d’autres localités du Vietnam dans la promotion de la coopération commerciale avec des partenaires du monde entier pour donner des avantages économiques des habitants, des localités et des entreprises.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre, Le Duc Tho a espéré qu'à travers cette conférence, les entreprises de Ben Tre et leurs partenaires dans les pays musulmans se mettraient en contact et trouveraient des opportunités de coopération dans l'exportation des produits agricoles et aquatiques.

Les délégués ont souligné l'importance de renforcer l'échange d'informations entre les milieux d'affaires des deux parties, aidant ainsi les entreprises vietnamiennes en général et celles de Ben Tre en particulier à saisir les goûts des consommateurs ainsi que les exigences d'hygiène et de sécurité alimentaires du marché islamique.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu a suggéré que les missions diplomatiques du Vietnam à l'étranger, ainsi que les ambassades des pays musulmans au Vietnam coordonnaient activement pour connecter les entreprises des deux parties afin de promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce, l'investissement et le tourisme... -VNA