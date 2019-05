Certains produits à base de noix de coco de Bên Tre sont exposés à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Entre décorations, alimentations et valeurs traditionnelles, la promotion du commerce de la province de Bên Tre promet d’être animée avec à la clef, une conférence sur l’investissement.



Du 17 au 19 mai, le Centre commercial The Garden, situé au 190, rue Hông Bang, 5e arrondissement (Hô Chi Minh-Ville) accueille le programme de promotion du commerce de la province méridionale de Bên Tre à Hô Chi Minh-Ville. Ce programme est organisé par le Comité populaire de la province de Bên Tre en collaboration avec la compagnie Sunny World et la compagnie Vietnam Signature.



Aliments, décorations, cosmétiques ou encore produit agricole, une ribambelle de choix pour les visiteurs, qui pourront venir acheter l’article de leur convenance.



En plus de pouvoir déambuler à travers 30 stands exposant des produits typiques des villages traditionnels, les visiteurs pourront également assister au processus de fabrication de délicieux bonbons à la noix de coco, des gâteaux Son Dôc ou à la réalisation d’objets décoratifs réalisés à base de feuilles de coco des artisans de Bên Tre.



Les produits agricloes présentés durant l’événement sont issus d’une méthode manuelle et de la technologie moderne présente à Bên Tre, capitale nationale de la noix de coco.



Ainsi, la culture traditionnelle et des habitants de Bên Tre seront représentés aux travers de matériaux, d’images, de recueils de poèmes du poète Nguyên Dinh Chiêu ou des instruments de musique traditionnels fabriqués à partir de noix de coco.



Promotion de produits de Bên Tre



Les visiteurs pourront directement apprécier les plats spéciaux, les fruits avec le thème "Savourez les spécialités de Bên Tre au prix de 5.000 dôngs" et participer à des jeux folkloriques. Enfin, la musique traditionelle du Sud du Vietnam le don ca tai tu sera largement diffusée pendant ce programme.



Nguyên Huu Lâp, vice-président du Comité populaire provincial de Bên Tre, a déclaré: "Ces dernières années, les autorités, les entreprises et la population de Bến Tre ont essayé de meler les valeurs culturelles au développement économique de la province. C’est une destination très intéressante qui apporte aux habitants de la ville et des provinces voisines des produits de qualité et les services de la localité".



"Le programme est une opportunité pour les entreprises de la province et les entreprises de Hô Chi Minh-Ville de se rencontrer et de coopérer. Une conférence sur l’offre et la demande de biens entre Bên Tre, les provinces et les villes, se tiendra à 17h00 vendredi 17 mai au Théâtre Cho Lon du centre commercial Garden Mall", a ajouté M. Lâp.



"Grâce à ses connaissances locales et à sa compréhension de divers secteurs, par le biais d'activités d'investissement - conseil - promotion - connexion internationale, Sunny World valorise toujours les valeurs culturelles ainsi que les personnes-ressources. C’est l’élément central de la stratégie de développement durable qui crée de la valeur pour la communauté. Le déploiement de ce programme montre notre enthousiasme à accompagner la province de Bên Tre pour promouvoir l’image, la mise en relation des potentiels provinciaux et régionaux avec les visiteurs et les investisseurs afin d'ouvrir de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés, au pays et à l'étranger", a partagé Truong Vincent, président, directeur général de la compagnie Sunny World. -CVN/VNA