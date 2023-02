Ben Tre (VNA) - Le Comité populaire provincial de Ben Tre (Sud) a appelé les pêche urs à se conformer strictement à la loi, à protéger les ressources aquatiques et à ne pas aller exploiter illégalement des produits aquatiques dans les eaux étrangères, a déclaré son président Nguyen Minh Canh.Le Comité populaire provincial a demandé aux forces fonctionnelles de traiter résolument les violations, en particulier les activités de pêche violant les eaux étrangères, ce pour garantir le respect de la loi.Le Comité populaire de la province de Ben Tre souhaite également que les propriétaires d'entreprises, de bateaux de pêche, les pêcheurs…répondent activement à cet appel en respectant strictement la loi sur la pêche.Selon Nguyen Minh Canh, ces cinq dernières années, la plupart des pêcheurs ont bien appliqué les réglementations de l'État telles que l'installation et l'entretien d'équipements de surveillance des navires par satellite, le respect des procédures relatives à l’enregistrement, à l’inspection, au permis de pêche,...Actuellement, Ben Tre compte trois districts spécialisés dans la pêche que sont Binh Dai, Ba Tri et Thanh Phu. En 2022, les organes fonctionnels ont conseillé au Comité populaire provincial de publier des décisions sanctionnant cinq armateurs à hauteur de plus de 4,4 milliards de dongs d'amendes. -VNA