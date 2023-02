Hanoï (VNA) - Le pays compte près de 24.000 maisons d'élevage de salanganes pour exploiter leurs nids. Ce produit vietnamien a été autorisé pour l'exportation vers la Chine. On prévoit un chiffre d’affaires de 10 milliards d’USD une fois que les formalités requises auront été remplies pour ce marché.



La conférence "Évaluer la situation de l'élevage de salanganes et construire des données sur cette filière pour l'exportation" a été récemment organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l'USAID (États-Unis) à Hô Chi Minh-Ville.



Duong Tât Thang, directeur du Département de l’élevage et de la transformation animale, a indiqué qu’en 2022, le pays comptait 23.665 maisons "nichoirs" de salanganes. Les localités possédant les plus nombreux sont Kiên Giang, Khanh Hoa et Lâm Dông, Binh Dinh. La province abritant le plus grand nombre de maisons est Kiên Giang (près de 3.000), suivie de Binh Dinh (plus de 1.700).

Photo : VNA



L'élevage de salanganes a de nombreuses opportunités de développement alors que cette espèce est officiellement considérée comme un oiseau de type d’élevage. Son élevage est guidé par les directives de gestion suivant la loi et les règlements du gouvernement. Parallèlement, les produits de nids de salanganes sont inclus dans l'orientation de la stratégie de développement de l'élevage 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2045.



En particulier, le 9 novembre 2022, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Département général des douanes de Chine ont signé un protocole pour exporter officiellement ce produit vers la Chine. Il s’agit d’une grande opportunité pour cette filière du Vietnam car la demande est en forte augmentation dans le monde, et la Chine en est le plus grand marché de consommation.



Le marché chinois représente plus de 80%



Selon Trân Phuong Tuân, directeur général de la Société par actions de développement du nid de salangane, le chiffre d'affaires total du nid de salangane dans le monde en 2022 a atteint plus de 10 milliards d'USD, dont le marché chinois représentant plus de 80% (plus de 8 milliards d’USD). Outre la Chine, les nids de salanganes sont aussi beaucoup consommés aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, pays où habitent de nombreux Chinois.



Le Dr. Nguyên Duc Trong, vice-président de l'Association vietnamienne des fermes et des entreprises agroalimentaires, a suggéré au ministère de l'Agriculture et du Développement rural de rapidement ordonner à ses agences subordonnées de se coordonner avec la FAO et les entreprises pour mettre en œuvre des lignes directrices pour la mise en œuvre des localités, unifiées en termes de gestion de l'industrie de l'exploitation des nids de salanganes.



Il exige que les entreprises de transformation construisent de manière proactive un logiciel d'attribution de code QR pour la traçabilité des produits, la gestion et l'hygiène vétérinaire, le contrôle des maladies, de la récolte, du transport et du traitement préliminaire, etc. Un logiciel de traçabilité peut être intégré dans un logiciel de base de données nationales pour servir la gestion de l'élevage de cet oiseau.



Par conséquent, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et le Département de l'élevage ont consulté en urgence les localités, les associations, les entreprises, les experts pour compléter et émettre prochainement des directives sur l'enregistrement et l'octroi des codes de régions d’élevage, une des conditions requises par le marché chinois en vue de faciliter les exportations. -CVN/VNA