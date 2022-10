Au cours des neuf premiers mois de l'année, Ho Chi Minh-Ville a accueilli plus de 2,1 millions de visiteurs étrangers. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon les prévisions, le marché du tourisme à Ho Chi Minh-Ville sera animé au cours des derniers mois de 2022 et du début de 2023, en particulier à Noël et au Nouvel An.

Il s'agira d'une occasion en or pour le secteur touristique de la ville de développer ses produits et services pour attirer davantage de visiteurs, vietnamiens comme étrangers, et stimuler la demande.

Ho Chi Minh-Ville dispose de nombreux avantages pour développer des produits et services touristiques uniques, tels que des paysages naturels, des espaces de divertissement... Parallèlement, elle développe de nombreux produits et services touristiques nocturnes pour attirer les visiteurs.

Nguyen Khoa Luan, directeur de l'agence de voyage Anh Viet Hop on-Hop off Vietnam, a estimé que Ho Chi Minh-Ville était une destination touristique attrayante au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Dès leur arrivée dans la mégapole du Sud, les visiteurs peuvent y profiter pleinement de services de divertissement 24 heures sur 24, a-t-il ajouté.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Ho Chi Minh-Ville a accueilli plus de 2,1 millions de visiteurs étrangers. Le chiffre d’affaires total du secteur du tourisme s’est élevé à plus de 92.300 milliards de dongs, soit une hausse de 15,5% par rapport au plan fixé pour 2022.

Vu cette dynamique reprise, les entreprises touristiques à Ho Chi Minh-Ville s’attendent à un bel essor du tourisme vers la fin de l'année. Par exemple, l’agence de voyage Vietravel prévoit de servir environ 90.000 visiteurs en automne et en hiver cette année.

Selon Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du Tourisme, à ce jour, 12 arrondissements et districts de la mégapole du Sud ont lancé leurs produits touristiques typiques. Les investissements dans l’amélioration de la qualité des produits et services touristiques de Ho Chi Minh-Ville contribuent à développer le tourisme local en particulier et, plus généralement, celui du Vietnam.-VNA