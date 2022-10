Photo : VNA

Washington (VNA) - Le conseiller commercial vietnamien aux États-Unis, Do Ngoc Hung a fait une évaluation positive de la perspective du commerce Vietnam-États-Unis ces derniers temps.

Selon lui, au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint environ 96,2 milliards de dollars, en hausse de 20% par rapport à la même période de 2021. Les États-Unis sont actuellement le deuxième partenaire commercial et le 1er marché à l’export du Vietnam. Le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers les États-Unis a continué de maintenir sa croissance, entraînant un important excédent commercial de 74 milliards de dollars en neuf premiers mois de 2022.

Photo : VNA

Cependant, la croissance moyenne annuelle du commerce de 20% conduit au fait que certains articles du Vietnam peuvent faire l'objet d'une enquête sur les recours commerciaux. Sur cette base, le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé le Bureau du commerce du Vietnam aux États-Unis de continuer à travailler avec les agences américaines compétentes pour régler les difficultés afin de garantir les intérêts des exportateurs vietnamiens ; de poursuivre le dialogue avec les États-Unis sur les questions d'économie de marché dans les enquêtes antidumping ; de renforcer le mécanisme d'alerte précoce sur les affaires de recours commerciaux et assurer la coordination avec les associations d'entreprises concernées pour traiter les problèmes qui se posent.

Dans les temps à venir, le Bureau du commerce du Vietnam aux États-Unis coordonnera avec les unités concernées pour organiser le Forum commercial Vietnam - États-Unis 2022 en novembre à Ho Chi Minh-Ville.

Toujours en novembre, le Bureau du commerce du Vietnam aux États-Unis coordonnera avec la Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie pour organiser une visite au Vietnam d’une délégation d'une quarantaine d'entreprises américaines afin d'y explorer les opportunités d’affaires et de trouver des partenaires ; présenter les entreprises vietnamiennes à participer aux activités de promotion du commerce, aux foires commerciales annuelles aux États-Unis pour chercher des partenaires et des clients ; rénover les formes de promotion du commerce et améliorer l'efficacité de la promotion du commerce.

Selon le conseiller Do Ngoc Hung, les barrières juridiques et techniques pour les activités commerciales sont l'une des difficultés pour les entreprises vietnamiennes dans l'exportation de leurs marchandises vers les États-Unis. Il a aussi mentionné les atouts du Vietnam lors que ses exportateurs expédient leurs marchandises vers ce marché, notamment le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis et le mécanisme de dialogue politique par le biais du Conseil du commerce et de l'investissement Vietnam - États-Unis (TIFA) aidant à gérer de nombreuses questions épineuses dans les relations économiques et commerciales.

Pour tirer parti des opportunités et se développer durablement, les entreprises doivent activement améliorer la compétitivité ; augmenter la productivité; participer activement aux chaînes de production et d'approvisionnement régionales et mondiales ; appliquer pleinement les réglementations des autorités américaines, éviter de violer les réglementations sur l'investissement, le travail, l'environnement, l'origine des marchandises... a conclu le conseiller Do Ngoc Hung.-VNA