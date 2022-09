Cérémonie de dépôt de corbeilles de fleurs à la mémoire du Président Hô Chi Minh dans le jardin de la maison où l'Oncle Hô avait vécu et travaillé en tant que jardinier pour une famille noble à Sainte-Adresse. Photo: VNA



Paris (VNA) - Dans le cadre du projet "Sur les traces du Président Hô Chi Minh", l'ambassade du Vietnam en France a organisé, le 26 septembre une visite intitulée "Sur les traces de l'Oncle Hô" dans les deux villes, Le Havre et Sainte-Adresse, où il résidait et a travaillé de 1911-1912.



Participant à cette activité significative, outre l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, l'ambassadrice - cheffe de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO Lê Thi Hông Vân, on y notait aussi la présence des responsables des bureaux de représentation vietnamiens en France, avec un grand nombre de personnels de l'Ambassade vietnamienne. En particulier, la cérémonie a été honorée par la présence de la ministre vietnamienne des Affaires intérieures Pham Thi Thanh Trà et sa suite, en visite et travaillant en France du 22 au 27 septembre.



Les participants ont visité et déposé des corbeilles de fleurs à la mémoire du Président Hô Chi Minh sur deux sites historiques, le numéro 1 de la rue Amiral Courber dans la ville Le Havre, et le jardin dans la maison où l'Oncle Hô avait vécu et travaillé en tant que jardinier pour une famille noble à Sainte-Adresse.



Malgré la météo défavorable, Mme Caroline Leclercq, Adjointe au Maire de la ville Le Havre chargée des Relations Internationales et M. Elian Pilvin, Recteur, Directeur Général de l'École de Management de Normandie ont assisté à la cérémonie commémorative. À Sainte-Adresse, M. Hubert Dejean de La Batie, maire et membres du conseil municipal ont accueilli la délégation vietnamienne dans une atmosphère respectueuse et chaleureuse.



S'exprimant lors de la cérémonie d'accueil, le maire Hubert Dejean de La Batie a exprimé l'honneur de la ville de Sainte-Adresse de conserver l'empreinte du président Hô Chi Minh parmi les célébrités mondiales qui ont vécu à cette ville balnéaire. Il a déclaré qu'il existait un lien profond entre la France et le Vietnam, non seulement dans les relations bilatérales mais aussi dans une grande amitié, solidarité et charité. Lui-même et plusieurs de ses associés de la ville de Sainte-Adresse ont aussi des liens personnels étroits avec ce pays. C'est pour cette raison, le maire et les membres du gouvernement municipal espèrent que les relations entre les deux pays en général, ainsi qu'entre le Vietnam et la ville de Sainte-Adresse en particulier, continueront à se développer davantage, devenant un symbole de coopération, de paix et d'amitié. À cette occasion, le maire de Sainte-Adresse a parlé du projet de déposer "une pierre gravée dans le jardin de la maison pour raconter brièvement l'histoire et commémorer le président Hô Chi Minh". En informant des dernières démarches, il a exprimé sa détermination à appuyer ce projet tout en le considérant comme un témoigne de la coopération entre Sainte-Adresse et le Vietnam.



Pour sa part, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé que Saint- Adresse comme d’autres villes telles Marseille, Paris, Montreuil, Tour, Havres… était devenue "un lieu si cher à chaque Vietnamien", puisqu’on sait qu’à partir de là se concevait la lutte pour l’émancipation de notre peuple. D’après lui, St Adresse est connue désormais non seulement pour sa station balnéaire, ses falaises mais aussi pour son histoire liée à notre Président Hô Chi Minh. "Si les liens entre la France et le Vietnam aujourd’hui sont profonds et forts, c’est qu’ils sont basés sur une histoire commune, parfois douloureuse mais qu’on sait la surmonter en en tirant du meilleur et Ho Chi Minh en était le premier à le faire", a insisté l'ambassadeur vietnamien. Espérant que cette retrouvaille est le début d’une nouvelle coopération pour laquelle l’Ambassade et lui-même sont disponibles à apporter le mieux, il a affirmé qu'"aujourd’hui, nos deux pays sont des partenaires stratégiques et chaque pays a une place particulière dans la politique extérieure de l’autre, les Français et Vietnamiennes entretiennent des liens attachants dont notre rencontre en témoigne".



Assistant à la cérémonie commémorative, la ministre Pham Thi Thanh Trà a exprimé son émotion et son honneur d'être présente dans ces lieux historiques où le président Hô Chi Minh, le leader bien-aimé du peuple vietnamien est passé en chemin pour trouver la voie de l'indépendance, de la liberté et du bonheur du pays. La ministre a remercié la France et le peuple français de l'avoir accueilli et aidé dans les premiers jours de son arrivée en France, afin qu'il puisse trouver le chemin pour guider le peuple vietnamien, libérer le pays et faire s'épanouir le Vietnam tel qu'il est aujourd'hui. Elle a exprimé ses remerciements au maire de Sainte-Adresse pour l'accueil chaleureux et respectueux, et a souhaité que les deux pays continuent à promouvoir l'esprit de solidarité et de proximité, travaillant ensemble vers une étape importante en 2023, marqué par la 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et 10 ans de partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.