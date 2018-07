Hanoi (VNA) - Le groupe Bao Viêt s’est classé au premier rang des compagnies d’assurance au Vietnam avec un chiffre d’affaires de plus de 9,9 billions de dôngs (près de 423,7 millions de dollars) au premier semestre de 2018.

Bao Viêt a bien étudié le marché national et international, et a pris des décisions justes afin de maintenir sa croissance. Photo: thoibaotaichinh

Selon l’Association de l’assurance du Vietnam (AAV), le chiffre d’affaires de la société découlant de nouveaux contrats d’assurance au cours de cette période a atteint 2,42 billions de dôngs (105,7 millions de dollars).Le chiffre d’affaires total des 18 compagnies d’assurance-vie au Vietnam a atteint 36 billions de dôngs (1,57 milliard de dollars) au premier semestre de cette année, tandis que leurs primes d’assurance ont atteint 12,5 billions de dôngs (546,3 millions de dollars), en hausse de 128% et 125% respectivement, par rapport à la même période l’année dernière.Les cinq principaux leaders du marché de l’assurance sont Bao Viêt, Daiichi, Prudential, Manulife et AIA.Avec la croissance positive des revenus, les représentants de nombreuses entreprises sont optimistes quant au développement du secteur de l’assurance-vie au Vietnam.Ils ont déclaré que les Vietnamiens sont de plus en plus conscients du rôle de l’assurance-vie dans la prévention des risques et la protection de leur vie. – VNA