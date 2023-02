Kuala Lumpur, 10 février (VNA) – La Bank Islam Malaysia Bhd a déclaré le 9 février que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie devrait atteindre 8,4 % en 2022, contre 3,1 % en 2021, soit la plus élevée parmi les pays de l'ASEAN.

Un coin de la capitale Kuala Lumpur de Malaisie. Photo : themalaysianreserve



La banque prévoit également que la croissance du PIB du pays pour le quatrième trimestre de l'année dernière atteindrait 5,7%.



L'économiste en chef de la banque, Firdaos Rosli, a déclaré que les résultats meilleurs que prévu sont dus à l'expansion continue de la demande intérieure et à une reprise plus ferme du marché du travail, mis à part le faible effet de base.



En outre, le ringgit a atteint un sommet historique de 4,746 MYR (par rapport au dollar américain) début novembre 2022, sous la pression de l'élargissement des taux d'intérêt et des écarts de rendement obligataire.



Firdaos Rosli a déclaré que bien que l'économie malaisienne continuera de se développer en 2023 malgré le contexte de ralentissement mondial, et qu'une récession était peu probable car les fondamentaux macroéconomiques du pays restent solides.



Il a déclaré que la consommation privée continuera d'être le principal moteur de la croissance économique tout au long de l'année.



Les perspectives de réouverture de la Chine pourront aider à limiter le déclin, a-t-il ajouté.



La banque prévoit que l'économie malaisienne connaîtra une croissance de 4,5 % en 2023 sans l'impact de la réouverture économique de la Chine et de la rationalisation des subventions.



Les dernières prévisions des banques multilatérales de développement prévoient une croissance de la Malaisie comprise entre 4 et 4,4 % en 2023.



Pendant ce temps, Maybank Investment Bank Bhd estime que le PIB réel augmentera de 6 % au quatrième trimestre 2022, avec une croissance de 8,5 % pour l'ensemble de l'année 2022, mais redescendra à 4 % cette année.



Hong Leong Investment Bank Bhd (HLIB) a révisé à la hausse l'estimation de la croissance du PIB de la Malaisie pour le quatrième trimestre 2022, à 6,8 % contre 5,5 % précédemment.- VNA

