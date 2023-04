Bangkok se prépare à se lancer dans un festival coloré de Songkran. Photo: thaipbsworld.com

Bangkok, 12 avril (VNA) – Alors que la vie normale est revenue après l'épidémie de COVID-19, Bangkok en Thaïlande est prête à célébrer un festival lumineux et coloré Songkran qui se déroule du 13 au 17 avril.Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a déclaré que les résidents locaux et les touristes pourront profiter des célébrations de Songkran dans près de 200 endroits autour de la capitale, les principales attractions étant Khao San Road, Silom Road, la place de la ville de Lan Khon Muang et divers centres commerciaux.Parmi les autres principaux lieux de célébration, citons le temple Pathum Wanaram dans le district de Pathumwan, le centre Siam, l'Icon Siam et tous les centres commerciaux centraux.Le gouverneur a appelé tous les Bangkokiens à porter des motifs floraux aux couleurs vives pour renforcer la candidature du festival à la reconnaissance en tant que patrimoine culturel mondial.Le port d'imprimés floraux sur le thème de Songkran aidera à mettre en valeur les caractéristiques de la tradition afin que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) puisse envisager d'inscrire ce festival au patrimoine mondial, a-t-il ajouté.L'UNESCO a ajouté le festival de Songkran à sa liste provisoire du patrimoine culturel immatériel pour examen en décembre de cette année.- VNA