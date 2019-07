Photo: Bamboo Airways



Hanoï (VNA) – L’Institut de formation en aviation Bamboo Airways sera mis en chantier en juillet dans la zone de planification du Centre d’études et de formation de ressources humaines de la zone centrale de la zone urbaine d'écotourisme de Nhon Hoi, province centrale de Binh Dinh.

Auparavant, le 19 juin, le Comité populaire de la province de Binh Dinh avait approuvé la construction de l’Institut de formation en aviation Bamboo Airways de la compagie aérienne Bamboo Airways.

L’Institut de formation en aviation Bamboo Airways couvrira une superficie de 10 hectares et représentera un investissement total de près de 700 milliards de dôngs (environ 30,4 millions de dollars).

Une fois opérationnel au premier trimestre 2022, l’Institut accueillera près de 3.500 étudiants par an, en mettant l’accent sur la formation de pilotes, hôtesses de l’air, techniciens...

L’Institut coopérera avec l’Université FLC afin de mettre en place des cursus de formation dans les domaines de la gestion des transports, de l’aviation internationale, des aéroports et des opérations de vol, du marketing et de la publicité aérienne, etc.



En outre, l’Institut travaillera avec l’Académie de l’aviation de Nouvelle-Zélande (New Zealand Aviation Academy) pour former des pilotes selon des normes internationales.

La construction de cet institut fait partie du processus de renforcement des ressources humaines au service du plan d’extension du réseau et de la flotte de Bamboo Airways en 2019.

Cette année, Bamboo Airways envisage d’exploiter de 37 à 40 lignes intérieures et internationales. En particulier, en avril dernier, Bamboo Airways a inauguré trois lignes desservant la République de Corée, Taïwan (Chine) et le Japon. Sa flotte devrait passer à 30 appareils d’ici 2023 avec notamment des Airbus A321 Neo et Boeing B787 Dreamliner. –VNA