Hanoi, 11 février (VNA) - Bamboo Airways, la plus nouvelle compagnie aérienne du Vietnam, portera à 36 ses vols quotidiens sur la ligne Hanoi-Hô Chi Minh-Ville contre 20 actuellement, et ce à partir du 15 février.

Un avion de Bamboo Airways.



Le transporteur envisage également l'utilisation de Boeing 787-9 Dreamliner à large fuselagesur la ligne entre Ho Chi Minh-Ville et Thanh Hoa, en plus de ceux des lignes Hanoi-Ho Chi Minh-Ville et de Hanoi-Phu Quoc.



Le B787-9 Dreamliner est l'avion le plus économe en carburant au monde, grâce à des technologies avancées appliquées pour minimiser le poids et réduire la fréquence de maintenance. Il peut transporter environ 290 passagers sur 13.950 km.



Selon Bamboo Airways, cet appareil jouera un rôle clé dans l'exploitation future de ses lignes moyen et long-courriers vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique en 2020.



Après un an d'exploitation, Bamboo Airways explore 34 lignes intérieures et internationales, et cherche à élargir sa flotte.-VNA