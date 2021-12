Un avion de Bamboo Airways. Photo: VietnamPlus



Hanoi (VNA) - Bamboo Airways a organisé vendredi 17 décembre une cérémonie pour annoncer l’ouverture du vol direct reliant le Vietnam et l’Australie à partir du début de 2022.

Bamboo Airways lancera officiellement des vols commerciaux directs reliant Hanoi et Hô Chi Minh-Ville aux aéroports de Melbourne et de Sydney.

Selon les représentants des deux parties, l'ouverture des vols directs reliant les deux pays serait une bonne nouvelle pour les étudiants et la communauté vietnamienne en Australie. Ils peuvent se déplacer facilement entre le Vietnam et l'Australie pour leur travail, le commerce et les voyages.

L'événement, qui s'est tenu juste après que le gouvernement australien a annoncé l'ouverture des frontières internationales, permettant à Bamboo Airways d’étendre en permanence le réseau de vols pour relier le Vietnam à d'autres pays du monde.

Bamboo Airways de Viet Bamboo Airlines Co., qui appartient au promoteur immobilier FLC Group. Viet Bamboo Airlines Co., a été créé en 2017 avec un capital social de 700 milliards de dôngs (31,4 millions de dollars).

Bamboo Airways exploite actuellement près de 30 avions, dont le modèle B787-9 Dreamliner. En 2021, sa flotte devrait atteindre 50 appareils.



En 2020, cette compagnie aérienne a transporté plus de 4 millions de passagers, soit une augmentation de 40% du nombre de passagers par rapport à 2019. En novembre 2020, Bamboo Airways a remporté le titre de "Première compagnie aérienne régionale d'Asie 2020" par les World Travel Awards. -VNA