Hanoï, 23 mars (VNA) - La ligne aérienne directe de Bamboo Airway reliant le Vietnam et le Royaume-Uni a été officiellement lancée le 22 mars avec un vol au départ de l'aéroport international Noi Bai de Hanoï vers Londres.

Photo : VNA

Deux vols par semaine sont prévus à l'heure actuelle.



Bamboo Airlines utilise le 787-9 Dreamliner sur cette ligne, ce qui permet de raccourcir le temps de trajet à environ 12 heures, soit près de sept heures de moins par rapport aux vols de transit.



L'itinéraire devrait favoriser la connexion entre les pays, a déclaré le directeur général du transporteur Bamboo Airlines Dang Tat Thang.



Auparavant, Bamboo Airways exploitait une ligne directe reliant le Vietnam et l'Allemagne.



Alors que le Vietnam a repris le tourisme international, le transporteur prévoit d'étendre son réseau international à 40 lignes cette année.



Pour célébrer cette nouvelle ligne aérienne, Bamboo Airways propose des billets à partir de seulement 2,31 millions de dongs (environ 100 dollars) par trajet, hors taxes et frais.



Le groupe FLC, propriétaire de Bamboo Airways, s'associera à l'ambassade du Vietnam à Londres pour organiser la semaine du Vietnam au Royaume-Uni du 28 mars au 3 avril, dans le but d'attirer des investissements au Vietnam et de promouvoir l'image du pays, de stimuler la reprise économique et le développement dans la nouvelle période.- VNA