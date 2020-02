Photo: Internet Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le plan de Bamboo Airways, la plus nouvelle compagnie aérienne du Vietnam, d'ouvrir 25 lignes internationales en 2020 n'est pas affecté par l'épidémie de coronavirus (COVID-19), a déclaré un représentant de la compagnie.

Bamboo Airways vise les marchés du Japon, de Taiwan (Chine) et des pays européens et océaniques tels que la République tchèque, l'Allemagne et l'Australie.

Concrètement, Bamboo Airways commence ce mois courant à exploiter les lignes internationales telles que Vietnam-République tchèque, Hanoi-Incheon (République de Corée) et Hanoi-Kaohsiung (Taiwan).

Ce transporteur aérien n'exploite pas encore des lignes vers la Chine.

Sur le marché intérieur, Bamboo Airways veut développer un réseau de vol à 60 lignes en 2020, en continuant d’ouvrir une série de nouvelles lignes telles que Ho Chi Minh-Ville - Buon Ma Thuot, Ho Chi Minh-Ville - Phu Quoc, Ho Chi Minh-Ville - Chu Lai, Hanoi - Pleiku, Hanoi - Tuy Hoa, Hai Phong - Buon Ma Thuot, Vinh - Nha Trang ...

Bamboo Airways de Viet Bamboo Airlines Co., appartient au promoteur immobilier FLC Group, qui a été créé en 2017 avec un capital social de 700 milliards de dôngs (31,4 millions de dollars). Elle a effectué son premier vol commercial en janvier 2019.

Jusqu'à la fin de 2019, Bamboo Airways a transporté plus de 3 millions de passagers sur près de 20.000 vols.

Pour répondre à la demande croissante, la compagnie a étendu sa flotte de six à 28 avions, dont trois Boeing 787-9 Dreamliner, devenant ainsi la première compagnie aérienne privée vietnamienne à exploiter un modèle à fuselage large. -VNA