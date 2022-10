Bamboo Airways signe un accord de coopération avec le premier partenaire technologique mondial Amadeus pour déployer le système de service aux passagers (Amadeus Altéa PSS). Photo: Baodautu

Hanoï (VNA) - Bamboo Airways a signé un accord de coopération avec le premier partenaire technologique mondial Amadeus pour déployer le système de service aux passagers (Amadeus Altéa PSS) et une série d'autres solutions technologiques avancées.



Il s'agit de la charnière du processus de transformation numérique, qui témoigne du fort engagement de Bamboo Airways envers son système de vente et ses clients.



Amadeus Altéa PSS, système central de la compagnie aérienne, a comme rôle de fournir une plate-forme de services aéronautiques modernes. Il remplit de nombreuses fonctions essentielles pour la fourniture de services haut de gamme, la gestion des charges, la politique commerciale, la vente et la distribution de billets et de produits complémentaires, la gestion des horaires de vols commerciaux et des opérations de vente, le commerce électronique, les procédures passagers, l'assistance après vente...



En collaboration avec Amadeus Altéa PSS, Bamboo Airways va déployer une nouvelle génération de solutions de gestion des ventes.



Basée sur l'intelligence artificielle (IA), cette technologie aidera la compagnie aérienne à promouvoir l'optimisation des revenus sur son réseau en construisant des itinéraires reliant les principaux hubs et en élargissant la coopération avec ses partenaires.



Cet outil technologique permettra à l'entreprise de traiter et d’analyser les données, de définir les profils clients pour construire des programmes adaptés à chaque segment de clientèle et répondre rapidement aux évolutions du marché.



Dans le but d'améliorer l'expérience numérisée des clients sur les plateformes en ligne, Bamboo Airways déploiera une solution d'interface moderne - Amadeus Reference Experience - pour créer des expériences fluides et synchronisées lors de la réservation de billets, l'enregistrement automatique, etc. sur son site web et les canaux de vente en ligne./.-CPV/VNA