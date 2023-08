Hanoï (VNA) - Les taux d'intérêt sur les dépôts chez les quatre grandes banques (Big 4) ont été ramenés au niveau le plus bas dans le réseau bancaire.Plus précisément, les banques commerciales par actions BIDV, Vietcombank et VietinBank, et la Banque pour l'agriculture et le développement rural (Agribank), affichent désormais des taux d'intérêt de 3%/an et de 3,8%/an sur les dépôts pour des durées d’un et trois mois, respectivement.Leur taux d'intérêt sur les dépôts de 12 mois a également été ramené à 5,8%/an, contre 6,3%/an auparavant.À Agribank, le taux d'intérêt sur les dépôts de 13 mois et plus a été ramené à 5,5%/an.