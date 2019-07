Hanoi, 17 octobre (VNA) - Le magazine britannique Woman and Home a qualifié la baie d'Ha Long de l'une des destinations de croisière mondiales les plus citées sur Instagram.



"Rien ne ressemble autant aux imposantes formations rocheuses karstiques de la baie d'Ha Long au Vietnam. La légende dit que ce paysage inhabituel a été créé par des dragons cracheurs d'émeraude au cours d'une bataille acharnée contre les ennemis du pays", a déclaré le magazine.

Baie d'Ha Long.



Woman and Home a conseillé aux vacanciers d'explorer ses nombreuses grottes et de nager dans ses eaux chaudes et de regarder le lever ou le coucher du soleil.



L'année dernière, la baie d'Ha Long, dans la province de Quang Ninh, dans le Nord du Vietnam, a figuré parmi les 15 premières destinations de croisière mondiales Instagrammées, d'après un sondage réalisé sur 1,8 million de posts sur divers navires et ports par le site de croisières SeaHub.



Rough Guides, site de voyage britannique, a récemment inclus la baie d'Ha Long dans sa liste des 10 meilleurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Asie. - VNA