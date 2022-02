Baie d'Ha Long - la ''peinture naturelle'' géante du golfe du Bac Bo

Depuis longtemps, la baie d'Ha Long (baie de la descente du Dragon) est considérée comme une destination touristique de premier plan au Vietnam grâce à sa beauté majestueuse. Sa beauté magnifique a permis à cet endroit d'être reconnu comme patrimoine naturel mondial par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). De plus, la baie d'Ha Long est constamment citée dans des classements de nombreux magazines, sites Web et organisations touristiques du monde. La baie d'Ha Long a été incluse dans la liste des 50 plus belles merveilles naturelles du monde par le magazine Insider of America. Photo : VNA