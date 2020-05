Vientiane (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé le 25 mai un prêt de 20 millions de dollars pour soutenir le Laos dans son combat contre la pandémie de COVID-19.

Le prêt, en tant que financement supplémentaire du projet de sécurité de santé de la sous-région du Mékong élargie (GMS), aidera le ministère lao de la Santé à se procurer des équipements de protection individuelle, du matériel de laboratoire, des kits de test, des dispositifs médicaux et des ambulances.

Il aidera aussi le gouvernement lao à fournir du matériel et des formations aux agents de santé en première ligne sur la prévention et le contrôle des infections, et couvrira les coûts pour la recherche des cas suspects et la communication sur les risques...

Selon Ye Xu, spécialiste de la santé de la BAD, ce financement supplémentaire renforcera les ressources et la capacité du système de santé du Laos pour qu’il puisse faire face aux impacts de la pandémie. Ces derniers temps, ce pays a relativement bien contrôlé la pandémie. Pourtant, il doit encore maintenir une préparation maximale et renforcer ses services de santé pour pouvoir répondre à toute résurgence du COVID-19, a souligné ce spécialiste.

Au 25 mai, le Laos a confirmé 19 cas de COVID-19 dont 14 guéris. Néanmoins, selon la BAD, ce pays demeure vulnérable, car l’évolution complexe de la pandémie dans la région oblige de nombreux travailleurs migrants du Laos à rentrer depuis des pays voisins fortement touchés. Avec son système de santé limité à la fois en personnel et matériel médical, le Laos pourrait être surchargé par la propagation rapide du coronavirus.

Le projet de sécurité de santé de la sous-région du Mékong élargie a été approuvé en 2016 avec un prêt de 125 millions de dollars pour soutenir le Laos, le Cambodge, le Myanmar et le Vietnam dans le renforcement de la sécurité de santé en mettant l'accent sur la coopération régionale et les systèmes de lutte contre les maladies transmissibles, en particulier dans les zones frontalières de la GMS. -VNA