Le temple Phat Tich est un site touristique attrayant de Bac Ninh. Photo: internet



Bac Ninh (VNA) - Point de convergence de milliers d’ouvrages architecturaux, de nombreux festivals, de centres bouddhistes de différentes dynasties, la province de Bac Ninh a déployé de nombreuses mesures pour exploiter pleinement ces potentiels en tourisme spirituel.

De nombreux potentiels à exploiter

Bac Ninh est située dans le Nord du Vietnam. Elle est entourée des provinces de Bac Giang au nord, de Hung Yen au sud, de Hai Duong au sud-est et de Hanoi à l'ouest. Le chef-lieu, également appelé Bac Ninh est à 31km de Hanoi et est traversé par la voie ferroviaire nationale reliant Hanoi et Dông Dang (Lang Son) ainsi que par les Nationales 1A, 18A, 38A.

La province abrite environ 1560 sites historiques et culturels, dont près de 200 sont des sites nationaux et quatre des sites nationaux spéciaux dont la pagode Phat Tich âgée de 1.000 ans dans le district de Tien Du, le temple Do dans le village de Tu Son.

Le Temple Dô (encore appelé temple Ly Bat Dê) est dédié à huit rois de la dynastie des Ly. Il se situe dans la commune de Dinh Ban, chef-lieu de Tu Son. Édifié en 1030 sous la dynastie des Lê postérieurs, il fut reconstruit plusieurs fois, notamment au XVIIe siècle, sous cette même dynastie.



La pagode Phât Tich quant à elle, se trouve au versant d’une montagne nommée Lan Kha (Riu Muc) qui se trouve dans la commune de Phât Tich, district de Tiên Du. La pagode Phât Tich fut construite entre le VIIe et le Xe siècle et rénovée sous la dynastie des Ly. Entourée d’un jardin, elle contient une statue de Bouddha Sakya Mouni en pierre bleue et un bas-relief représentant des musiciens et des danseuses.



En outre, la province compte également 547 fêtes traditionnelles et 60 villages de métiers traditionnels. Chaque année, les festivals culturels de Bac Ninh attirent nombre de touristes vietnamiens comme étrangers, contribuant notablement à l’économie provinciale...

La pagode But Thap. Photo: internet



Le tourisme culturel et spirituel de Bac Ninh est cependant confronté à de nombreux défis. Une stratégie de développement est donc nécessaire pour éviter les dérives et exploiter au mieux les potentiels. Les objectifs pour 2020 de Bac Ninh sont d’accueillir plus de 1,7 million de visiteurs dont 80.000 étrangers, et d’atteindre un taux de croissance annuelle de 20,5 % au cours de la période 2016-2020.

Solutions pour le développement du tourisme spirituel

Selon les statistiques, en 2019, Bac Ninh devrait attirer environ 1,6 million de visiteurs, soit une croissance de 18,5% sur un an, et réaliser un chiffre d’affaires de 1.100 milliards, en hausse de 28,6%. Il s'agit des chiffres de croissance assez impressionnants en cette conjoncture économique difficile.

Le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme renforce les campagnes de communication afin de sensibiliser le public au rôle du tourisme, notamment tourisme spirituel.

En outre, la province a investi dans des infrastructures techniques, notamment services touristiques et construction de ports, de quais le long des rivières Duông et Cau pour relier des destinations de tourisme spirituel.

En plus de réaliser des cartes pour un certain nombre de sites typiques du tourisme spirituel, Bac Ninh se concentrera sur la formation du personnel, en particulier guides touristiques, et sur la sécurité des touristes. -VNA