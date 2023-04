Photo: Cafebiz

Hanoi (VNA) - “Bac Ninh est un point lumineux pour les géants de l'électronique” tel est le thème de l’article publié par Frasers Property Vietnam, un investisseur immobilier basé à Singapour."Étant une province de petite superficie, Bac Ninh a comme avantage une chaîne d'approvisionnement étroitement liée. Cela fait de Bac Ninh la principale attraction d'IDE dans le Nord. Des informations récentes sur les investissements dans la province prouvent en outre son attractivité auprès des investisseurs étrangers", a évalué Frasers Property Vietnam.Selon Frasers Property Vietnam, BOE, fournisseur d'Apple, construira et exploitera une nouvelle usine d'affichage OLED pour les produits Apple à Bac Ninh d'ici 2025.La décision de BOE de construire une usine de modules d'affichage à Bac Ninh répond à la demande d'Apple. BOE prévoit de produire une variété de modules d'affichage de petite et moyenne tailles tels que diodes électroluminescentes organiques (OLED) et écrans à cristaux liquides (LCD) pour approvisionner l'usine Apple de Bac Ninh Un autre fournisseur, Goertek Group, a reçu le certificat d'enregistrement d'investissement (IRC) et a confirmé un capital d'investissement supplémentaire de 300 millions de dollars dans son usine du parc industriel de Nam Son Hap Linh, après avoir signé un protocole d'accord en février 2023.De plus, DSBJ, une société spécialisée dans la production de composants électroniques (en particulier les PCB - circuits imprimés), autre fournisseur d'Apple, a également travaillé avec le PC Bac Ninh pour étudier et planifier un investissement d'un montant total estimé à 300 millions de dollars, selon Frasers Property Vietnam.Selon le portail d'information électronique provincial, Bac Ninh compte actuellement 12 zones industrielles concentrées aux infrastructures techniques de qualité, toujours prête accueillir des investisseurs.- CPV/VNA