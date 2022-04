Un court de tennis du complexe Hanaka. Photo: vnexpress.net



Bac Ninh (VNA) – La province de Bac Ninh (Nord) accueillera les compétitions de quatre disciplines des SEA Games 31, dont le tennis.



Les préparatifs pour l’organisation des épreuves de ce sport, dont sites de compétitions, lieux d’entraînement et d’hébergement au service des entraîneurs et des sportifs, sont achevés.



Selon le calendrier des SEA Games 31, les épreuves de tennis se dérouleront du 12 au 22 mai dans le complexe de tennis de la zone urbaine et de services Hanaka, dans la ville de Tu Son.



Bac Ninh est l'une des 12 localités accueillant les SEA Games 31, avec quatre disciplines (kickboxing, boxe, tennis et handball en salle). -VNA