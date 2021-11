Lào Cai (VNA) – Le district de Bac Hà, province de Lào Cai (Nord-Ouest) possède de nombreux paysages naturels grandioses et est riche de l'identité culturelle des minorités ethniques. Ces derniers temps, il devient une destination prisée par de plus en plus de touristes.

Les paysages naturels grandioses du district de Bac Hà, province de Lào Cai au Nord. Source: dulichbacha.net

En juin 2020, Josep Gasso a choisi Bac Hà comme destination dans son voyage au Vietnam. En se rendant dans ce district montagneux au moment où les prunes sont à maturité, ce touriste espagnol a trouvé sa visite des jardins de pruniers des plus intéressantes.



Sur place, il a eu l’occasion de prendre des photos souvenirs pour capturer la beauté des vergers, ou encore l’innocence et la joie des enfants minoritaires ethniques courant et batifolant dans un jardin de pruniers. "C’est formidable de visiter ces vergers. J’ai eu l’occasion de rencontrer les cultivateurs locaux dans leurs costumes traditionnels. Cela est d’autant plus significatif que les visiteurs peuvent admirer et goûter les fruits délicieux sur place. Je reviendrai, c’est certain", affirme Josep Gasso.



À quelques 60 km au nord-est de la province de Lào Cai, Dame Nature offre au district de Bac Hà des paysages somptueux et un climat tempéré. De ce fait, cette localité affiche un fort potentiel touristique.

Source: dulichbacha.net

En plus de ses nombreux paysages naturels magnifiques, Bac Hà est riche en termes d'identité culturelle des groupes ethniques y habitant. Les villages de métiers traditionnels constituent une destination incontournable pour les touristes. En particulier, Bac Hà se dote de plusieurs métiers introuvables dans d’autres régions du pays.

"Ce n’est pas la première fois que je me rends ici. J’adore les paysages de Bac Hà ainsi que les villages de métiers traditionnels. Comme par exemple ce village, spécialisé dans la fabrication de nón (chapeaux coniques en feuilles de latanier) des femmes Tày à Ban Liên. Ces produits possèdent de réelles particularités. Je pense que la chose la plus attirante pour les visiteurs, c’est leur couleur verte. La dextérité et la persévérance des fabricantes sont exprimées clairement à travers ces chapeaux coniques. Se rendre dans la commune de Ban Liên est intéressant pour pouvoir admirer sur place les femmes Tày fabriquer ces produits", confie Thai Huyên Nga, une touriste venant de la capitale Hanoï.



Des spécialités et le homestay



Bac Hà est aussi célèbre pour ses plats originaux tels que le côm, grains de jeune riz gluant, le xôi ngu sac, riz gluant aux cinq couleurs, le banh duc ngô, une sorte de flan fait à partir du maïs en poudre ou bien l’alcool Hông Mi, une sorte d’eau de vie distillée à partir de maïs à base de levure Hông Mi. En général, que ce soit au printemps, à l’été, à l’automne ou en hiver, les touristes auront l’occasion de déguster les spécialités de cette localité.

"Chaque fois que je me rends à Bac Hà, je mange toujours des gâteaux de riz gluant noir (bánh chưng đen). En dégustant un morceau de banh chung noir des Tày à Bac Hà, les convives ressentiront le goût gras de la viande de porc, les arômes de la cardamome et du riz gluant. L’arrière-goût très particulier de la plante nuc nac rend ce plat intéressant et particulier", révèle Dinh Tuân Minh, un touriste hanoïen.

À ce jour, quelque 50 homestays ont été ouverts dans le district de Bac Hà. Source: vietnamtourism.gov.vn



Ces derniers temps, Bac Hà est devenu une destination de choix pour de nombreux de touristes vietnamiens et étrangers, dont un grand nombre opte pour un séjour chez l’habitant. C’est la raison pour laquelle les homestays commencent à fleurir dans la région.



"C’est la première fois que je séjourne dans cet homestay à Bac Hà et j’en suis très satisfait. La maison est belle et dispose de tout le confort nécessaire, les repas sont bons et la famille est très accueillante ! Que demander de plus ? Je reviendrai sans aucun doute ! ", s’enthousiasme Josep Gasso. Ce touriste espagnol a décidé de séjourner pendant six jours dans Chô family homestay à la commune de Ban Phô pour avoir l’occasion de rencontrer les habitants locaux et participer à un circuit touristique expérientiel inoubliable.



Pour Tuyêt Loan, une touriste venant de Hanoï, le homestay est un bon choix. "Malgré de nombreuses difficultés, les habitants de Bac Ha ont fait de leur mieux pour offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs à travers leurs services d'hébergement, les repas ou encore les activités ludiques et de découverte. Je pense que les touristes vietnamiens et internationaux adorent venir ici", avoue-t-elle.



Bac Hà est actuellement en plein essor touristique. Les visiteurs s’y rendent pour y découvrir la nature, apprécier les paysages montagneux et en apprendre plus sur les particularités des cultures des minorités ethniques. Ainsi, l’ambiance bouillonnante des courses équestres traditionnelles, la visite des champs paisibles de théiers, la récolte de prunes savoureuse et le tissage méticuleux des étoffes traditionnelles sont autant d’expériences uniques qui embarquent le visiteur dans un tourbillon d’aventures exceptionnelles.



"Le développement du tourisme sera un facteur décisif du succès économique du district de Bac Hà dans les années qui viennent. Nous pensons qu’il faut mettre l’accent sur un tourisme durable protégeant l’environnement naturel, préservant les identités culturelles des ethnies minoritaires et dont les retombées économiques profiteront directement à celles-ci. Dans l’immédiat, nous encourageons le développement du tourisme communautaire dans les communes disposant de savoir-faire culturels traditionnelles", affirme Hoàng Van Khoa, vice-président du Comité populaire du district de Bac Hà.



Espérons que dans un avenir proche, une fois l'épidémie de COVID-19 sous contrôle, les touristes nationaux et étrangers choisiront à nouveau Bac Hà comme destination dans leur itinéraire de voyage.



Admirer un paysage des plus charmants tout en vivant des expériences inoubliables. Difficile de passer à côté ! – CVN/VNA